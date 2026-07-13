В Джанкое мужчину похитили из-за долга и заперли в гараже

В Крыму перед судом предстанет 36-летний житель Джанкоя, обвиняемый в похищении человека. Как установило следствие, в июле прошлого года мужчина решил самоуправствовать, узнав, что у местного 26-летнего парня есть долг в 1,2 миллиона рублей, возникший после ДТП.

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Фигурант вместе с приятелями выманил жертву из дома, затолкал в машину и вывез в гаражный кооператив. По пути молодого человека избили, а в гараже закрыли в смотровой яме, заложив сверху досками и заперев помещение на замок.

Несмотря на это, похищенный смог выбраться из ловушки и обратился в полицию. Двое сообщников уже осуждены, третьего — организатора — правоохранители нашли и задержали. Теперь ему предстоит ответить перед судом за содеянное.