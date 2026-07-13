Комиссия обследовала побережье Таганрогского залива на предмет загрязнения

Обследование побережья Таганрогского залива после атаки БПЛА на терминал нефтепродуктов не выявило следов загрязнения. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в "Максе".

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что побережье Таганрогского залива после атаки БПЛА 10 июля на терминал нефтепродуктов загрязнено.

"Комиссия в составе сотрудников отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов, представителей ООО "Курганнефтепродукт" и Нижнедонского отдела рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства провела обследование побережья на участке от переулка Некрасовского до бывшей территории "Рыбзавода", - написала Камбулова.

Она уточнила, что визуальный осмотр акватории не выявил нефтяных пятен и других загрязнений, вода чистая. Погибшей рыбы и морских обитателей в заливе не обнаружено. Отдельно проверены городские пляжи, на них также нарушений не зафиксировано.

По данным Камбуловой, сотрудники предприятия продолжают выполнять все необходимые профилактические меры для предотвращения разлива. Ситуация остается стабильной и полностью контролируемой.