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Загрязнение побережья Таганрогского залива после атаки БПЛА не выявили

ТАСС

Обследование побережья Таганрогского залива после атаки БПЛА на терминал нефтепродуктов не выявило следов загрязнения. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в "Максе".

Комиссия обследовала побережье Таганрогского залива на предмет загрязнения
© РИА Новости

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что побережье Таганрогского залива после атаки БПЛА 10 июля на терминал нефтепродуктов загрязнено.

"Комиссия в составе сотрудников отдела охраны окружающей среды и природных ресурсов, представителей ООО "Курганнефтепродукт" и Нижнедонского отдела рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства провела обследование побережья на участке от переулка Некрасовского до бывшей территории "Рыбзавода", - написала Камбулова.

Она уточнила, что визуальный осмотр акватории не выявил нефтяных пятен и других загрязнений, вода чистая. Погибшей рыбы и морских обитателей в заливе не обнаружено. Отдельно проверены городские пляжи, на них также нарушений не зафиксировано.

По данным Камбуловой, сотрудники предприятия продолжают выполнять все необходимые профилактические меры для предотвращения разлива. Ситуация остается стабильной и полностью контролируемой.

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