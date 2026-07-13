В Москве завели дело против сообщества телефонных мошенников
В Москве возбудили уголовное дело об организации преступного сообщества, которое, по версии следствия, обеспечивало работу телефонных мошенников.
Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.
Следователи установили причастность 11 человек.
Предполагаемый организатор, находившийся на Украине, не позднее сентября 2025 года создал структурированную группу для хищения денег у граждан России через мошеннические кол-центры.
Для пропуска телефонного трафика использовалось сим-бокс-оборудование. С сентября 2025 года по март 2026-го участники схемы арендовали квартиры в Москве и размещали там переданную им технику.
Всем 11 фигурантам уже предъявили обвинение в незаконном использовании оборудования для пропуска трафика.
Следствие устанавливает других причастных, эпизоды преступной деятельности, потерпевших и размер ущерба.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае в суд направили уголовное дело бывшего адвоката, обвиняемой в мошенничестве на 23,7 млн рублей.