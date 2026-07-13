Разрушительный удар стихии: чем грозит Дальнему Востоку тайфун из Китая

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Разрушительный тайфун «Бави» приближается к России. Синоптики полагают, что уже во вторник, 14 июля, стихия обрушится на Дальний Восток, пишет Telegram-канал Shot.

Метеорологи предупреждают, что тайфун принесет в Приморский и Хабаровский края экстремальные осадки — до 120 мм за сутки. Порывы ветра могут достигать 20–25 м/с — ветер такой силы способен валить деревья, срывать кровлю с крыш.

По словам специалистов, зона сильных дождей распространится вдоль побережья Хабаровского края, от Комсомольска-на-Амуре до Охотска.

В Примгидромете уточнили, что ночью и днем 15 июля во Владивостоке и на значительной территории Приморского края ожидается ухудшение погодных условий.

«Прогнозируются сильные дожди с количеством осадков 15–45 мм, местами очень сильные дожди: 50 мм и более за 12 часов и менее. Общее количество осадков может составить 30–90 мм, что соответствует 30–80% месячной нормы», — отметили в ведомстве.

Специалисты пояснили, что на реках Приморья возможно формирование паводков с подъёмом уровня воды на 0,8-2 м. На малых реках и в верховьях ожидаются более резкие подъёмы уровня воды с подтоплением низких мест и хозяйственных объектов.

Тайфун «Бави» (BAVI) стал девятым в этом году в макрорегионе в целом и самым сильным июльским тайфуном, обрушившимся на китайскую провинцию Чжэцзян с 1949 года.

Муниципалитеты в ожидании удара стихии эвакуировали порядка 3 млн человек, подготовили около 20 тыс. ПВР. Занятия в учебных заведениях приостановили, закрыли 830 строительных площадок, а также свыше 400 туристических достопримечательностей.