В Солнечногорске из-за ночной атаки БПЛА пострадали двое детей

Двое детей пострадали в результате ночной атаки БПЛА в Солнечногорске в Московской области, им оказана медицинская помощь.

Об этом сообщил глава городского округа Константин Михальков.

"Пострадали двое детей. Им оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь. Желаю ребятам скорейшего восстановления", - написал он в Telegram-канале.

По его информации, в результате атаки БПЛА повреждения получили жилой дом и несколько соседних дворов. В квартирах выбиты окна, повреждены автомобили, зафиксированы локальные разрушения. Михальков добавил, что власти организовали пункт временного размещения для жильцов, чьи квартиры пострадали из-за атаки БПЛА.