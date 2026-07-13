Двое жителей Ростовской области осуждены за госизмену

Ростовский областной суд приговорил двух жителей региона к 16 и 18 годам лишения свободы за поджог «по заданию иностранного государства». Об этом пишет ТАСС.

По версии следствия, осужденные подожгли объект транспортной инфраструктуры для «подрыва экономической безопасности и обороноспособности России» и получили за это деньги.

Они были признаны судом виновными в государственной измене, оглашении показаний потерпевшего и свидетеля, а также в отмывании денег, полученных в результате совершения преступления. Один из соучастников также осужден по ч. 1 ст. 281.1 УК РФ за вовлечение в совершение диверсии иного лица, пояснили в пресс-службе суда.

При этом один из ростовчан приговорен к 16 годам лишения свободы, а второй - к 18 годам. Часть срока осужденные должны провести в тюрьме - два и три года соответственно. Оставшуюся - в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, что ранее в Новокузнецке Кемеровской области сотрудники ФСБ задержали двух подростков за попытку взрыва военкомата, находящегося недалеко от здания вокзала. По словам задержанных, украинские спецслужбы пообещали им награду за задание в размере $50.