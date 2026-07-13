В Пермском крае третьи сутки ищут унесенную потоком воды женщину

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что поиски местной жительницы, которую смыло водой во время наводнения в селе Кын, продолжаются уже три дня, передает aif.ru.

Сигнал о пропаже поступил спасателям вечером 10 июля, и розыск начался незамедлительно. В операции задействована аэромобильная группа, однако пока найти женщину не удалось.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин днем ранее информировал, что одна из сельчанок оказалась в водном потоке в период разлива. Как сообщил в своем Telegram-канале путешественник и фотограф из Перми Олег Чегодаев, пропавшей оказалась художница Олеся Косарева, известная своими акварельными работами. Он также упомянул, что встречался с ней во время путешествия по Чусовой.

Напомним, что на Пермский край обрушились обильные дожди. Больше всего от непогоды пострадало село Кын, которое находится на северо-востоке региона и городу Кизел, который находится в той же восточной части, но немного севернее.

В Кыну из берегов вышли четыре реки (одноименная Кын, Москалевка, Каменка и Бобылевка). По словам очевидцев, два дома оказались разрушенными, один из них смыло сильным течением.