Россиянина похитили и зверски избивали члены известной ОПГ

В Республике Карелия завершён важный этап расследования уголовного дела о дерзком похищении человека. Следственные органы СК России по региону предъявили обвинение пятерым местным жителям, которые, по версии следствия, состояли в организованной преступной группе. Фигурантам инкриминируются деяния, предусмотренные пунктами «а, в, г» части 2 статьи 126 Уголовного кодекса РФ, то есть похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия.

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Установлено, что ОПГ действовала на территории региона в интересах интернет-магазина, занимавшегося бесконтактным распространением наркотических и психотропных веществ. В круг задач участников группировки входило не только похищение, но и применение физического насилия к посторонним гражданам, а также к своим же подельникам, нарушавшим внутренние правила. Для устрашения и подавления воли жертв использовались побои, угрозы и незаконное лишение свободы.

По данным следствия, весной 2026 года злоумышленники напали на 31-летнего мужчину на одной из улиц Петрозаводска. Они нанесли ему множественные удары руками, ногами и палкой, а затем, угрожая расправой, силой затолкали его в автомобиль и вывезли в другой район города. После этого часть группы проникла в жилище потерпевшего, незаконно проникнув внутрь, и под угрозой насилия похитила его личные вещи, а самого мужчину вновь подвергли избиению на новом месте.

Преступный механизм был раскрыт благодаря оперативной работе сотрудников УФСБ России по Республике Карелия, которые своевременно выявили и пресекли противоправную деятельность фигурантов. Все пятеро задержаны, и по ходатайству следователя суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время обвиняемые содержатся в следственном изоляторе.

Расследование продолжается: следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также проверяют возможную причастность группы к другим преступлениям. Предстоит выяснить полный список потерпевших и роль каждого из задержанных в иерархии ОПГ.