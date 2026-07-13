Костю Цзю вызвали на очную ставку по делу о мошенничестве

Боксера Костю Цзю, обвинившего бизнесмена Игоря Козьякова в хищении семи миллионов рублей, вызвали на очную ставку в полицию.

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Об этом в понедельник, 13 июля, сообщил источник в правоохранительных органах.

— Потерпевший вызван на очную ставку с подозреваемым 14 июля, — передает слова собеседника «Коммерсантъ».

По данным «Ъ», заявления на Козьякова, помимо Цзю, написали еще два человека. Бизнесмену пока не предъявили обвинение, он находится в статусе подозреваемого.

Костя Цзю одолжил деньги Козьякову, являющемуся учредителем ООО «ИК-Концерн», работавшего под брендом детского развивающего центра «Катюша». Мужчина взял средства для развития бизнеса и не вернул их. После этого спортсмен обвинил его в мошенничестве. По словам адвоката Козьякова, правоохранители возбудили уголовное дело. Боксеру предлагали пойти на мировое соглашение, но тот отказался.