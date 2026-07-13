Экс-кандидата в президенты России задержала полиция

Экс-кандидата в президенты России Бориса Надеждина (признан в РФ иностранным агентом) задержала полиция, его везут в отдел МВД подмосковного города Долгопрудный. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

В минувшую пятницу министерство юстиции внесло Надеждина в реестр иноагентов. В качестве основания было указано, что политик участвовал в создании и распространении материалов других иноагентов и нежелательных организаций, распространял фейки о властях и избирательной системе, а также призывал участвовать в несогласованных публичных акциях.

Комментируя это решение, он заявил, что намерен остаться в России и вести политическую деятельность. По его словам, в ближайшее время он продолжит сбор подписей для выдвижения в качестве кандидата в депутаты Государственной думы на сентябрьских выборах.

Борис Надеждин* признан иностранным агентом

В прошлом году Надеждин был признан банкротом по иску Росэнергобанка, где взял кредит на $324 тыс. под залог участка и дома.

В 2023 году Надеждин выдвигался в президенты РФ от партии «Гражданская инициатива». В его предвыборную программу входило обещание в случае победы максимально быстро добиться перемирия с Украиной. ЦИК отказал ему в регистрации, признав недействительными более 9,1 тысячи подписей. Политик пытался обжаловать это решение, но суд признал его законным.

* признан в РФ иностранным агентом.