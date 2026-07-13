Двух подростков посадили за фото вышек сотовой связи в Калининградской области

В Калининградской области двух подростков отправили в колонию за участие в деятельности террористической организации, сообщает СУ СКР по региону.

По данным следствия, в 2025 году молодые люди в возрасте 16 и 17 лет через мессенджер вышли на связь с представителем запрещенной в России организации и за деньги выполняли его задания.

Они фотографировали и передавали координаты вышек сотовой связи, электротехнических шкафов в Полесском районе, а также здания военного комиссариата в Гурьевске. Вознаграждение подростки получали в криптовалюте, всего им перечислили 25 тыс. рублей.

Преступление выявили сотрудники УФСБ по Калининградской области. На время следствия оба фигуранта находились под стражей. Их приговорили к пяти годам воспитательной колонии.