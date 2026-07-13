На Украине экс-депутата Рады приговорили к тюрьме за публикацию компромата на Байдена

Экс-нардеп Верховной рады Андрей Деркач получил на Украине заочный приговор в виде 15 лет заключения. Данная информация была опубликована в Telegram-канале Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Согласно сообщению правоохранителей, суд признал политика виновным в деятельности, направленной на подрыв интересов Украины. В число этих деяний входит дискредитация страны на мировой арене, ухудшение дипломатических связей с США, а также препятствование евроинтеграции и вступлению в НАТО. Кроме того, Деркачу запрещено занимать выборные и государственные должности в течение трех лет, а его имущество подлежит конфискации.

Ранее, весной 2020 года, находясь на посту депутата, Деркач обнародовал аудиозаписи, на которых якобы Джо Байден требовал от президента Украины уволить генпрокурора Виктора Шокина. Шокин расследовал деятельность компании Burisma, в которой тогда работал сын американского политика Хантер Байден. Публикация вызвала резонанс, так как состоялась перед выборами президента США, где баллотировался Байден. Предшественник Байдена, Дональд Трамп, уже использовал тему Burisma для обвинения оппонента в коррупции.