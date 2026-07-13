ФСБ показала изъятые FPV-дроны, которые готовили для терактов

ФСБ России опубликовала кадры изъятых FPV-дронов, с помощью которых украинские спецслужбы хотели провести серию терактов на объекте ВПК и против военнослужащих Минобороны РФ. Об этом сообщает aif.ru.

Среди изъятого вооружения оказались три беспилотника осколочно-фугасного действия и четыре БПЛА с ударными ядрами. Еще три аппарата были оснащены ударными ядрами и зажигательным составом. По предварительной оценке, специалистов, на них установили систему усиления радиосигнала, предназначенную для ретрансляции.

ФСБ также задержала исполнителей готовившихся терактов. Подробности об их числе и процессуальном статусе не приводятся.

Напомним, что 10 июля ФСБ показала кадры со склада с FPV-дронами, которые украинская военная разведка хотела использовать для удара по аэродрому «Ростов-Центральный». Атаку с применением 13 беспилотников удалось сорвать на этапе подготовки.