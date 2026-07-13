Суд прекратил производство по делу о банкротстве гонщицы Мары Багдасарян

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску о признании банкротом стритрейсера Мары Багдасарян, прославившейся благодаря многочисленным нарушениям ПДД. Об этом в понедельник, 13 июля, стало известно из материалов дела.

— Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску управления ФНС России по Кировской области о признании банкротом участницы скандальных «гонок» на Gelandewagen Мары Багдасарян, — пишет РАПСИ со ссылкой на материалы.

Причина такого решения не указана.

В марте 2017 женщину пожизненно лишили водительских прав. В прокуратуре настаивали на этом, так как у Багдасарян выявили эпилепсию. Позднее она обжаловала решение инстанции о лишении водительских прав, но ходатайство не удовлетворили.

В августе прошлого года стало известно о ее задолженности перед ФНС на сумму 1,5 миллиона рублей. В июне этого года появилась информация, что Багдасарян предстанет перед судом из-за неуплаты налогов управлению службы.