Ребенка ударило током на платном российском пляже

В Челябинске трехлетний ребенок попал в больницу после удара током на пляже «Каспийский берег». Инцидент произошел днем в воскресенье, 12 июля.

Мальчик схватился за провод, протянутый по территории пляжа. Очевидцы сразу оттащили ребенка от источника тока и вызвали скорую помощь. В администрации пляжа подтвердили, что происшествие действительно было.

«Это был провод от гидроциклов, там стоит оборудование. Нам сказали, что с ребенком все нормально», — отметили в администрации.

В региональном Минздраве сообщили, что мальчика доставили в больницу вместе с родителями. Сейчас он находится под наблюдением врачей, его состояние стабильное. Ему оказывается вся необходимая помощь.