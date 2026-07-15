Тело мужчины без головы обнаружили в Магаданской области. Об этом в среду, 15 июля, сообщил телеканал РЕН ТВ.

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Погибшего нашли в лесу рядом с поселком Ола. По данным источника, 61-летний мужчина тяжело переживал расставание с женой. Он отправился на окраину леса, где выпивал.

Супруга искала его несколько дней. Сегодня тело мужчины обнаружили с признаками укусов.

Местные жители считают, что мужчина мог скончаться, после чего труп прогрызли птицы или собаки. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося, сообщается в публикации.

До этого в немецкой коммуне Кляйн-Упаль туристка, выгуливая собаку, обнаружила в лесу тело мальчика. Ребенок считался пропавшим без вести на протяжении пяти дней. Женщина отправилась на прогулку с собакой в поселение Кляйн-Упаль, Германия, где проживает всего 230 человек. Во время прогулки ее собака неожиданно залаяла и привела хозяйку к пруду, в котором было найдено тело восьмилетнего мальчика.