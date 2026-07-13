В МВД РФ предупредили о росте случаев одного необычного мошенничества

Миграционная служба Министерства внутренних дел России предупредила о новой волне мошенничества, нацеленной на иностранных граждан. Злоумышленники, выдавая себя за юристов и даже за сотрудников самого ведомства, активно распространяют в интернете и мессенджерах предложения о снятии запрета на въезд в страну и решении проблем с миграционным статусом.

Как пояснили в службе, эти предложения представляют собой классические схемы обмана — мошенники гарантируют «быстрое и 100% решение» вопросов, которые на самом деле находятся в исключительной компетенции уполномоченных государственных органов.

В министерстве подчеркнули, что ни один легальный юрист не даёт абсолютных гарантий в делах, где решение принимает государство, и призвали граждан насторожиться при фразах «гарантированное снятие», «оформление за один день» и «прямая работа с МВД».

Ведомство также предостерегает от обращений к посредникам, обещающим ускорить бюрократические процессы через «внутренние каналы» — это, по словам представителей МВД, не более чем попытка ввести доверчивых людей в заблуждение и выманить у них деньги.