Во Внукове людей эвакуировали из-за задымления в кафе

Пассажиров и сотрудников аэропорта Внуково эвакуировали после срабатывания пожарной сигнализации в зоне международного вылета. Причиной стало задымление в одном из кафе быстрого питания. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

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На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Проверка показала, что возгорания не произошло, а сигнализация сработала в штатном режиме.

После того как угроза пожара не подтвердилась, примерно через 50 минут пассажирам и персоналу разрешили вернуться в терминал.

Кафе, где было зафиксировано задымление, временно закрыли. В настоящее время проводится проверка обстоятельств произошедшего, говорится в Telegram-канале Внуково.

Ранее в Большом Сухаревском переулке в Москве загорелось административное здание. Из офисов самостоятельно эвакуировались около 80 человек. Пожарные прибыли на место и ликвидировали возгорание, произошедшее на четвертом этаже здания.