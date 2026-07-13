В Молдавии взорвался объект, похожий на беспилотник

В Молдавии произошел инцидент с неопознанным летательным аппаратом, вызвавший серьезную обеспокоенность у властей и населения республики.

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Как сообщила полиция Молдавии, в понедельник ночью, около 01:03 по местному времени, в районе города Каушаны, на окраине населенного пункта Копанка, был обнаружен небольшой летательный аппарат, внешне напоминающий беспилотный дрон.

При ударе о землю объект взорвался и загорелся, что привело к возгоранию на месте падения. На место происшествия прибыли полицейские и пожарные расчеты, которые оперативно ликвидировали пожар и оцепили территорию для проведения следственных действий. По предварительной информации, в результате этого инцидента никто из местных жителей не пострадал.

Министерство обороны Молдавии подтвердило факт нарушения воздушного пространства республики в ночь на понедельник. В настоящее время компетентные органы проводят тщательное расследование, чтобы установить происхождение дрона, его назначение, а также причины, по которым он взорвался при падении. Специалисты уже приступили к изучению обломков аппарата и сбору вещественных доказательств с места событий, чтобы определить, был ли это военный беспилотник, разведывательный аппарат или же гражданское устройство, потерявшее управление. Власти Молдавии призвали граждан сохранять спокойствие и доверять только официальной информации, которая будет поступать по мере хода расследования.

В связи с этим происшествием полиция и Министерство обороны республики выступили с обращением к населению, предупредив жителей о необходимости соблюдать повышенную осторожность. Гражданам настоятельно рекомендуется в случае обнаружения любых подозрительных летательных объектов не приближаться к ним, не прикасаться к ним и ни в коем случае не перемещать их, поскольку они могут быть опасны и содержать взрывчатые вещества. Также специалисты советуют запоминать точное местоположение аппарата и избегать использования мобильных телефонов в непосредственной близости от него, чтобы не создавать помех для работы технических служб и не подвергать себя потенциальной опасности.