СК завел дело о теракте в связи с массированной атакой ВСУ на Подмосковье

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту массированной атаки украинских БПЛА на гражданские объекты в Московской области.

Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ). <…> По данным следствия, украинскими боевиками при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа были атакованы несколько районов Московской области", - сказала она.

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Петренко подчеркнула, что действиям командиров подразделений украинских вооруженных формирований, причастных к этим террористическим актам, будет дана правовая оценка.