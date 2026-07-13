В Истре после атаки БПЛА ищут женщину

Женщина могла оказаться под завалами после атаки БПЛА в Истре, ведутся ее поиски, погибли три человека. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, разрушены пять домов, повреждены пять автомобилей.

"В поселке Пионерский муниципального округа Истра в результате преступных действий ВФУ разрушены пять домов, повреждены пять автомобилей, три человека погибли. Ведутся поиски пожилой женщины, которая, предположительно, находится под завалами", - сказала Петренко.

Еще трем пострадавшим оказывается медицинская помощь.