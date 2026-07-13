ФСБ России опубликовала видео того, как специалисты спецслужбы обезвредили FPV-дроны, которыми киевский режим планировал осуществить атаку на военные аэродромы в Челябинской и Амурской областях.

«Все они обезврежены. Средства инициирования убраны в воздушно-защитный контейнер», — сказал на видео специалист.

На видео, в частности, было показано три FPV-дрона осколочно-фугасного действия, четыре FPV-дрона с ударными ядрами, три дрона с ударным ядром и зажигательным составом. Они были дополнительно оборудованы системой усиления радиосигнала, предположительно, ретрансляцией.

В беспилотниках также были поражающие элементы в виде шариков по краям.

Подробнее — в сюжете корреспондента RT Романа Косарева.

Ранее отмечалось, что ФСБ пресекла попытку масштабной атаки Киева с помощью БПЛА на аэродромы в России.

Как уточнили в спецслужбе, киевский режим намеревался атаковать военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях 24 FPV-дронами, устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Модули управления в этих беспилотниках сделали на Западе.