Судья из Кузбасса стала фигуранткой дела о крупном мошенничестве

Высшая квалификационная коллегия судей согласовала уголовное преследование бывшей судьи Ленинск-Кузнецкого райсуда Кемеровской области Натальи Долгих, сообщили в комиссии.

«Представление удовлетворено, ВККС дала согласие на возбуждение уголовного дела», – сообщила представитель ведомства РИА «Новости».

Женщину обвиняют по трем эпизодам крупного мошенничества и в растрате. Следствие считает, что она привлекла собственную дочь в качестве адвоката для одного из обвиняемых.

После назначения мужчине штрафа Долгих заявила, что такое решение суд принял благодаря ее связям. За это она потребовала незаконное вознаграждение. Правоохранители установили, что в преступной схеме участвовали еще два человека.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в ВККС представление на председателя Анжеро-Судженского городского суда Кемеровской области Елену Степанцову.

В марте руководитель ведомства возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении судьи Тверского областного суда в отставке Владимира Колпикова.

Месяцем ранее следователи инициировали уголовное преследование бывшей судьи из Коми Галины Найдиной из-за незаконного получения северных надбавок.