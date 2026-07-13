В Москве задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку на 12 млн рублей

Сотрудники полиции задержали курьера дистанционных мошенников, которые обманули пенсионерку на 12 млн рублей, выманив код из СМС под предлогом отключения электроэнергии, а потом от лица "силовиков" предложив участие в задержании преступников.

Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Отрадное задержали одного из подозреваемых - 65-летнего москвича. За обещанное денежное вознаграждение он в качестве курьера забрал у потерпевшей более 2,8 млн рублей и отправил деньги кураторам", - сказал он.

Васенин рассказал, что в полицию с заявлением обратилась 67-летняя жительница столицы. Она рассказала, что получила сообщение, в котором ее предупредили об отключении электроэнергии и запросили код из СМС, который она отправила. В этот же день аферисты под видом работников силового ведомства позвонили женщине и заявили, что ее аккаунт на госпортале взломан и она будет помогать в задержании преступников. Под этим предлогом введенная в заблуждение гражданка обналичила в нескольких банках накопления и отдала деньги приезжавшим к ее дому незнакомцам, которые называли кодовые слова.

"Материальный ущерб составил более 12 млн рублей", - добавил начальник пресс-службы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.