Пассажирка маршрутки расправилась со случайно наступившей ей на ногу женщиной

В Гонконге пассажирка маршрутки расправилась с женщиной, которая случайно наступила ей на ногу. Об этом сообщает Mothership.

Инцидент произошел вечером 7 июля. Ссора между 53-летней Фун и 50-летней Тиен началась на остановке, после того как первая наступила на ногу второй. Женщины сели в маршрутку, где продолжили скандалить и начали драться.

В итоге их вывели из микроавтобуса на очередной остановке. На улице драка продолжилась. Тиен повалила Фун на землю, встала ей коленями на живот и несколько минут душила. Фун потеряла сознание. Спасти ее медикам не удалось.

Тиен находится под стражей. В полиции заявили, что ранее женщины знакомы не были.

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