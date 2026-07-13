ФСБ предотвратила теракты на российских военных аэродромах

ФСБ сорвала готовившиеся спецслужбами Украины масштабные атаки роями дронов на военные аэродромы "Украинка" и "Шагол" в Амурской и Челябинской областях, задержаны исполнители и пособники готовившихся терактов.

Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В результате проведенных мероприятий органами ФСБ получена упреждающая информация о заброске спецслужбами Украины на территорию Брянской области в контейнерах на беспилотных летательных аппаратах самолетного типа и аэростатах FPV-дронов, снаряженных боевыми частями и мобильными наземными станциями управления, для подготовки масштабных террористических актов на военных аэродромах в Амурской и Челябинской областях", - сообщили в ЦОС.

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Как отметили в ФСБ, в дальнейшем агентурой противника FPV-дроны перевозились на легковых автомобилях с прицепами, оборудованными двойным дном, гружеными бытовой техникой, вглубь территории Российской Федерации непосредственно к аэродромам "Украинка" (Амурская область) и "Шагол" (Челябинская область), где в арендованных гаражах осуществлялась их сборка и подготовка к применению.

"В результате проведения оперативно-боевых мероприятий задержаны исполнители и пособники террористических актов", - сообщили в ЦОС.

Как подчеркнули в ЦОС ФСБ, "каждое противоправное действие находилось под плотным оперативным контролем российских спецслужб и документировалось". Следственным управлением ФСБ России приняты соответствующие процессуальные решения о квалификации преступных действий.

Изъятые дроны

"В результате операции изъяты 24 FPV-дрона, оснащенные устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы нейросетевыми модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства, снаряженные боевыми частями с массой заряда взрывчатого вещества свыше 1 кг", - сообщили в ЦОС.

Кроме того, изъяты 2 мобильные наземные станции управлениями дронами по каналам спутниковой, сотовой, Wi-Fi и радиосвязи, "оснащенные устройствами самоуничтожения, содержащих по 250 граммов взрывчатого вещества", а также средства связи, используемые пособниками и исполнителями готовившихся атак дронами, для общения с украинскими кураторами.

Серия готовившихся ДТА

Пресеченные атаки роями дронов в Амурской и Челябинской областях стали частью беспрецедентной по масштабу серии диверсионно-террористических актов (ДТА) украинских спецслужб с использованием БПЛА, которые были сорваны в результате комплекса проведенных оперативно-разыскных, контрразведывательных и разведывательных мероприятий, отметили в ЦОС. Ранее сообщалось о предотвращении покушений, в том числе с применением БПЛА, на двух высокопоставленных военнослужащих Минобороны в Московском регионе и срыве готовившейся атаки роем дронов на военный аэродром "Ростов-Центральный" в Ростове-на-Дону.

Освобождение от наказания

В ФСБ напомнили, что "в соответствии с примечанием к ст. 205 УК РФ, лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным способом способствовало предотвращению осуществления террористического акта и если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления". В соответствии со ст. 31 УК РФ, лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца.