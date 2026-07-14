В Белгородской области при атаке дрона ВСУ на дом пострадала женщина

Вооруженные силы Украины с помощью дрона атаковали частный дом в поселке Октябрьский Белгородской области, ранения получила местная жительница. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

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"В Белгородском округе в поселке Октябрьский FPV-дрон атаковал частный дом. Женщину с осколочными ранениями пальцев руки бригада скорой транспортирует в городскую больницу №2 г. Белгорода. В доме произошло возгорание крыши, которое было ликвидировано", - говорится в сообщении.

В результате атак еще нескольких дронов ВСУ в поселке повреждены остекление частного дома, квартиры в многоквартирном доме гараж, грузовой и два легковых автомобиля.