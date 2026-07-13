Три человека погибли в Подмосковье при атаке ВСУ

Вооруженные силы Украины атаковали Московскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в Telegram.

Чиновник сообщил о смерти троих жителей поселка Пионерский в Истре и ранении еще пятерых человек — троих в том же поселке и еще двоих в Солнечногорске. Чиновник выразил соболезнования семьям жертв налета на Подмосковье.

«На всех местах продолжают работать экстренные и оперативные службы. Силы ПВО продолжают отражать атаку беспилотников», — сообщил он.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в сторону Московского региона было выпущено 350 беспилотников, большая часть которых была сбита еще на дальних подступах.