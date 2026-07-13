Девочка отдала мошенникам драгоценности на 30 миллионов рублей

В Астрахани девочка лишила свою семью крупной суммы денег и драгоценностей — общий ущерб составил 29 миллионов 169 тысяч 658 рублей. Об этом проинформировали в УМВД РФ по Астраханской области.

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Как установили правоохранители, мошенники вышли на связь с девочкой по видеосвязи. Они выдавали себя за курьера, сотрудника портала «Госуслуги» и представителя ФСБ. Под предлогом декларирования денежных средств злоумышленники убедили несовершеннолетнюю передать все имевшиеся в доме ценности.

В результате девочка отдала неустановленному лицу 4 миллиона рублей наличными и золотые изделия весом 2,5 килограмма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».