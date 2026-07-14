Мошенники чаще всего звонят россиянам по вторникам и средам

Чаще всего мошенники звонят россиянам после обеда по вторникам и средам, заявили РИА Новости в сервисе "МТС Защитник". Там отметили, что в районе 15:00 граждане чаще всего заняты, поэтому не ожидают звонков. Злоумышленники этим пользуются. По данным сервиса, в первом полугодии мошенники чаще всего звонили людям 35-44 лет.

У 20% из них есть дети. "Не сообщайте личные данные, коды из СМС и не переходите по потенциально опасным ссылкам. При подозрительном звонке немедленно прекратите разговор", - посоветовали в сервисе тем, кто ответил на звонок злоумышленников. До этого в МВД предупредили, что мошенники начали реализовывать схемы с возможностью бесконтактного внесения средств по QR-кодам.

Они пытаются убедить россиян зачислить деньги на "дропперские" карты с помощью банкоматов. После этого средства "распыляются" по счетам мошенников или обналичиваются в регионах, отличных от места проживания жертвы.