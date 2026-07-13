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В Ставропольском крае произошел пожар после атаки ВСУ

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 13 июля ударили беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по Ставропольскому краю. Как сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Telegram-канале, в результате атаки произошло возгорание на территории промзоны в хуторе Вязники Шпаковского круга.

В Ставропольском крае произошел пожар после атаки ВСУ
© Global Look Press

На месте происшествия работают пожарные расчеты, другие экстренные службы, также на месте находится глава округа Игорь Серов. По оперативным данным, пострадавших нет.

«Напоминаю, что за распространение кадров с пролетом беспилотников, работой ПВО или местами падения обломков предусмотрена административная ответственность», — добавил Владимиров.

Беспилотная опасность продолжает действовать на всей территории края.

Ранее ВСУ атаковали рейсовый автобус «Стаханов — Москва», есть пострадавшие.