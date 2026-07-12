На Украине неизвестные украли танк Т-70

В селе Оскол Изюмского района Харьковской области неизвестные похитили памятник танку Т-70, установленный на братской могиле советских воинов.

Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на начальника сельской военной администрации Геннадия Загоруйко.

По данным телеканала, танк был установлен на месте захоронения экипажа, погибшего при освобождении села.

Кража произошла в ночь на 11 июля во время комендантского часа. Как рассказала местная жительница, при вывозе памятника были повреждены не менее 12 надгробий.

По факту произошедшего на Украине возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над местом захоронения.

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