Часть Севастополя после атаки ВСУ осталась без электроснабжения

В ходе массированного налета ВСУ на Севастополь была повреждена энергетическая инфраструктура города. Как итог его часть осталась без электричества.

«На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений. Все экстренные службы находятся в полной готовности», - указал в Сети губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Политик призвал сохранять спокойствие. А также указал, что цель данного удара вполне понятна - лишить привычных условий жизни и посеять панику. «Но мы проходили и не такое, выстоим и сейчас», - сказал Развожаев.

Напомним, ранее сообщалось, что мирная жительница погибла при атаке ВСУ по Базарной площади в Старобельске Луганской Народной Республики. «В разгар дня атаковали Базарную площадь, где расположен центральный рынок, неподалеку автовокзал. Тяжелое ранение получила 34-летняя женщина», — сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.