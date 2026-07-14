$76.6287.58

Атака на Севастополь: повреждена энергетическая инфраструктура

Свободная прессаиещё 4

В ходе массированного налета ВСУ на Севастополь была повреждена энергетическая инфраструктура города. Как итог его часть осталась без электричества.

Часть Севастополя после атаки ВСУ осталась без электроснабжения
© РИА Новости

«На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений. Все экстренные службы находятся в полной готовности», - указал в Сети губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Политик призвал сохранять спокойствие. А также указал, что цель данного удара вполне понятна - лишить привычных условий жизни и посеять панику. «Но мы проходили и не такое, выстоим и сейчас», - сказал Развожаев.

Напомним, ранее сообщалось, что мирная жительница погибла при атаке ВСУ по Базарной площади в Старобельске Луганской Народной Республики. «В разгар дня атаковали Базарную площадь, где расположен центральный рынок, неподалеку автовокзал. Тяжелое ранение получила 34-летняя женщина», — сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.