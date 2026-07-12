При пожаре в баре в Бангкоке погибли не менее 27 человек

В результате пожара в баре в Бангкоке (Таиланд) погибли не менее 27 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

«На кадрах, опубликованных в сети сотрудниками экстренных служб, видно, как из входной двери паба в северной части тайской столицы вырывается огромное пламя, а люди пытаются спастись бегством. В небо поднимается густой чёрный дым», — говорится в материале.

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун подтвердил гибель 27 человек. По его словам, ещё несколько человек пострадали.

Причины возгорания устанавливаются.

Ранее пять человек погибли при пожаре в многоэтажном доме в Антверпене.