Бастрыкин заинтересовался уфимской организацией с элементами секты

Глава Следственного комитета РФ поручил доложить о ситуации с противоправными действиями в отношении жителей Башкортостана.

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В эфире федерального правового телеканала сообщалось, что в Уфе участники закрытого курса подвергались психологическому давлению, унижениям и иным незаконным действиям. По словам потерпевших, в рамках обучения используются недопустимые методы, а сама структура носит признаки секты.

По данному факту следственные органы СК РФ по Республике Башкортостан инициировали доследственную проверку.

Руководитель ведомства поручил и.о. руководителя следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан М.Ф. Галиханову представить доклад о ходе проверки и по доводам сюжета.