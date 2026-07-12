Грабители Лувра раскрыли, кто ими руководил

Le Monde: Грабители Лувра заявили, что ими руководил неизвестный
Двое главных подозреваемых в краже драгоценностей из Лувра, 40-летний нелегальный таксист Абдулай Н. и 36-летний безработный алжирец Геламалла А., заявили правоохранителями, что ими руководил неизвестный. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщила французская газета Le Monde со ссылкой на данные допроса.
По словам злоумышленников, их действиями руководил неизвестный заказчик, который нанял их за несколько дней до ограбления. Абдулай Н. рассказал, согласился на эту «работу» из-за плачевного финансового положения, поскольку неизвестный пообещал ему 15–20 тысяч евро.
Мужчина добавил, что знал о планах ограбления Лувра, в то время как его подельник Геламалла А. якобы считал, что грабит «ювелирный магазин».
— Я бы никогда туда не пошел, если бы знал, — рассказал мужчина.
Он отметил, что получил гонорар размером 20–25 тысяч евро, передает газета.
Le Parisien: грабители Лувра могли действовать по заказу из-за рубежа
19 октября 2025 года пять грабителей проникли в Лувр и вынесли из музея девять драгоценностей. «Вечерняя Москва» выяснила у искусствоведа и бывшего сотрудника Бюро Интерпола в России Екатерины Бурковой подробности ограбления.