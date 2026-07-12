Грабители Лувра раскрыли, кто ими руководил

Двое главных подозреваемых в краже драгоценностей из Лувра, 40-летний нелегальный таксист Абдулай Н. и 36-летний безработный алжирец Геламалла А., заявили правоохранителями, что ими руководил неизвестный. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщила французская газета Le Monde со ссылкой на данные допроса.

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По словам злоумышленников, их действиями руководил неизвестный заказчик, который нанял их за несколько дней до ограбления. Абдулай Н. рассказал, согласился на эту «работу» из-за плачевного финансового положения, поскольку неизвестный пообещал ему 15–20 тысяч евро.

Мужчина добавил, что знал о планах ограбления Лувра, в то время как его подельник Геламалла А. якобы считал, что грабит «ювелирный магазин».

— Я бы никогда туда не пошел, если бы знал, — рассказал мужчина.

Он отметил, что получил гонорар размером 20–25 тысяч евро, передает газета.

Le Parisien: грабители Лувра могли действовать по заказу из-за рубежа

19 октября 2025 года пять грабителей проникли в Лувр и вынесли из музея девять драгоценностей. «Вечерняя Москва» выяснила у искусствоведа и бывшего сотрудника Бюро Интерпола в России Екатерины Бурковой подробности ограбления.