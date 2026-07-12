Российский спортсмен залил глаза перцовкой курильщику

Вечером 10 июля в Екатеринбурге под Макаровским мостом произошел жесткий конфликт между тренирующимся атлетом и мужчиной с сигаретой. Инцидент случился на воркаут-площадке, расположенной рядом со скейт-зоной и попал на видео.

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Во время занятий спортсмена возмутило поведение прохожего, который стоял примерно в пяти метрах от турников.

Атлет попросил его отойти, объяснив, что едкий запах мешает тренировке и вредит здоровью окружающих.

В ответ мужчина заявил, что находится за пределами общественной территории, а аромат якобы физически не может долетать до площадки. Словесная перепалка быстро переросла в агрессию: курильщик начал материться, насмехаться над просьбой, называя спортсмена провокатором, и отказался тушить сигарету. Конфликт он снимал на видео.

Мужчина пообещал отойти, после того как докурит. В этот момент у спортсмена не выдержали нервы — он распылил перцовый баллончик прямо в лицо оппоненту и ушел.

Пострадавший, зажмурившись от боли, какое-то время продолжал стоять на месте и снимать происходящее, пока запись не оборвалась. Что случилось после того, как трансляция прервалась, неизвестно.

Ранее сообщалось, что полиция Башкирии проводит проверку по факту конфликта со стрельбой, который произошел на территории одной из баз отдыха в Кировском районе города Уфы.