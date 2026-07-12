Молодая россиянка умерла в Египте от внезапного поражения мозга

На курорте в Египте скончалась 19-летняя туристка из Белгородской области. Россиянка путешествовала с родственниками в конце июня. На последнем дне отпуска её самочувствие резко ухудшилось прямо на пляже.

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Девушка потеряла сознание по пути в туалетную комнату. Медики клиники в Хургаде зафиксировали клиническую смерть, а пациентку пришлось перевести на искусственную вентиляцию легких. Диагноз включал тяжелое поражение ЦНС вследствие гипоксии, постреанимационный синдром и аспирационную пневмонию.

Семья организовала сбор средств на специальный рейс для возврата девушки в Россию, но 6 июля пришло известие о ее кончине.