Житель Челябинска застрял в баке во время игры в прятки с детьми

Во время игры в прятки с детьми 28-летний житель Челябинска по имени Андрей забрался в пустую полимерную емкость, но после завершения игры не смог самостоятельно выбрать оттуда.

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Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщила Baza.

— Доставали всем СНТ: почти полчаса они пытались освободить мужчину, смазывая горловину маслом. Только после этого состоялось «рождение», — передает Telegram-канал.

1 июля стало известно, что в Калуге люди застряли на колесе обозрения из-за отключения электричества во всем районе около «Калуга-Парка». После этого сотрудники парка постепенно эвакуировали всех посетителей.

29 июня появилась информация о том, что на Московском шоссе в Самаре водитель автомобиля Kia Rio не пропустил «Ниву». После этого один из мужчин приковал себя наручниками к ручке двери седана, а водитель Kia нажал на газ и провез прикованного мужчину на спине около десятка метров.

24 июня мужчина забрался на провода в поселке Томилино под Люберцами и запутался в них. Он начал кричать о помощи, но местным жителям не удалось самостоятельно спустить его на землю.