Россиянин принял участие в популярном конкурсе и попал в реанимацию

Житель Приморского края оказался в реанимации с тяжелыми химическими ожогами после участия в конкурсе в одном из заведений села Андреевка. О случившемся пострадавший рассказал на своей странице в социальных сетях.

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Россиянин принял участие в популярной игре «Угадай, что в рюмке». Ему достался стаканчик с жидкостью, которая оказалась обычным столовым уксусом. Не подозревая об опасности, он выпил содержимое залпом.

Спустя несколько мгновений мужчине стало плохо — агрессивная жидкость вызвала серьезные повреждения внутренних органов и химические ожоги.

Пострадавшего экстренно госпитализировали в отделение реанимации, где он проходит лечение. По словам мужчины, он пытался связаться с администрацией бара, чтобы получить разъяснения по поводу инцидента, однако выстроить диалог и прийти к взаимопониманию с руководством заведения ему не удалось.

Ранее сообщалось, что на базе отдыха в Челябинской области на популярном озере Увильды погиб молодой мужчина. Смерть молодого человека наступила прямо на пляже, однако многие туристы продолжили отдыхать как ни в чем не бывало.