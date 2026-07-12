Кровотечение спасло девушку от изнасилования в фитнес-клубе

В Москве суд приговорил мигранта к трем годам лишения свободы за попытку изнасилования. Об этом стало известно mk.ru.

Инцидент произошел в декабре 2025 года в помещении фитнес-клуба на Открытом шоссе, куда, по данным следствия, мужчина, работавший бригадиром по ремонту помещений, пригласил соотечественницу на уборку.

Во время смены он зашел в туалет, где женщина переодевалась, ударил ее о стену и попытался совершить насильственные действия, предупредив, что до обеда в офис никто не придет.

Потерпевшая начала сопротивляться и повредила палец, после чего у нее открылось сильное кровотечение. Это заставило нападавшего отпустить ее в аптеку, отобрав при этом документы и деньги. Едва оказавшись на свободе, женщина сразу обратилась в полицию.

Мигрант изнасиловал российского школьника в будке охранника

Злоумышленника оперативно задержали и предъявили ему обвинение в покушении на изнасилование и иных действиях сексуального характера. Преображенский районный суд приговорил иностранца к трем годам лишения свободы.