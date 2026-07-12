Водолазы нашли тело третьего погибшего мужчины на Алдане

На реке Алдан водолазы обнаружили тело третьего погибшего. Поиски прододжаются, сообщает Служба спасения Якутии.

Спасатели рассказали, что тело было найдено в 20 км ниже по течению от места опрокидывания лодки.

«Работу по поиску вели с помощью гидролокатора бокового обзора. Погибшим оказался один из четырёх мужчин, чья лодка перевернулась 9 июля», — сказано в сообщении спасателей.

Трагедия произошла 9 июля в 25 километрах выше села Угоян.

Найдены тела двух из четырех утонувших в Якутии оленеводов

На реке Алдан перевернулась моторная лодка «Обь», в ней находились пять человек. Один мужчина смог выбраться на берег. Тела двух погибших были обнаружены 10 июля их родственниками на дне реки и извлечены.

Продолжаются поиски четвертого мужчины.