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Водолазы нашли тело третьего погибшего мужчины на Алдане

Майк Габриелян

На реке Алдан водолазы обнаружили тело третьего погибшего. Поиски прододжаются, сообщает Служба спасения Якутии.

Водолазы нашли тело третьего погибшего мужчины на Алдане
© РИА Новости

Спасатели рассказали, что тело было найдено в 20 км ниже по течению от места опрокидывания лодки.

«Работу по поиску вели с помощью гидролокатора бокового обзора. Погибшим оказался один из четырёх мужчин, чья лодка перевернулась 9 июля», — сказано в сообщении спасателей.

Трагедия произошла 9 июля в 25 километрах выше села Угоян.

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На реке Алдан перевернулась моторная лодка «Обь», в ней находились пять человек. Один мужчина смог выбраться на берег. Тела двух погибших были обнаружены 10 июля их родственниками на дне реки и извлечены.

Продолжаются поиски четвертого мужчины.