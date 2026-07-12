Россиянка получила перелом позвонка на конной прогулке

24-летняя жительница Нижнего Новгорода Арина получила перелом позвонка во время конной прогулки на базе отдыха. Девушка готовит судебный иск к организации, так как руководство клуба отказалось компенсировать расходы на лечение. Об этом пишет Shot.

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Как выяснил Telegram-канал, инцидент произошел после того, как Арина вместе с подругой оплатила прогулку. Сотрудники провели инструктаж, выдали шлемы и заверили девушку, что ей досталась спокойная лошадь.

Однако сразу после начала маршрута животное повело себя агрессивно: когда сотрудница клуба подошла обработать скакуна спреем от комаров, он резко дернулся и сбросил всадницу на землю после третьего пшика.

Пытаясь удержаться за седло и шею животного, девушка всё равно упала, ударившись головой, лицом, бедром и предплечьем. В качестве компенсации клуб лишь обработал рану Арины и сделал скидку в 600 рублей.

На следующий день пострадавшая обратилась в больницу из-за сильных болей. МРТ показало компрессионный перелом позвонка со смещением костного фрагмента, который создает опасное давление на спинной мозг. Сейчас девушке грозит хирургическая операция.

Директор клуба сначала пообещала возместить стоимость дорогостоящего обследования (МРТ), однако через четыре дня отказалась переводить деньги, отправив девушку к юристам.

При этом администрация утверждает, что изучила записи камер видеонаблюдения: по их словам, на видео видно, что Арина уходила с базы в хорошем настроении без видимых проблем.

Запрос самой девушки предоставить ей эти видеоматериалы для ознакомления остался без ответа. Позднее директор и вовсе пригрозила подать заявление о вымогательстве.

В ответ россиянка зафиксировала все травмы в медицинском учреждении, обратилась с заявлением в полицию и готовит документы для подачи иска в суд.

Ранее сообщалось, что 53-летний турист из Москвы подал в суд на компанию Makalu Adventure и своего гида. Причиной стал инцидент, произошедший во время спуска с восьмитысячника Макалу в Гималаях, известного как «Чёрный великан».