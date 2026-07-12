Российскому альпинисту ампутировали пальцы после инцидента с гидом в Гималаях

Российский альпинист Константин С. обратился в суд Непала после того как его бросил гид в местных горах. Мужчине пришлось спускаться в одиночку с высоты 8 тысяч метров, он отморозил все пальцы на руке, их ампутировали. Об этом сообщает SHOT.

Инцидент произошел с 53-летним туристом из Москвы Константином С. Он приехал в Непал и нанял гида в компании Makalu Adventures. Вместе они поднялись на гору Макалу. На обратном пути, по словам Константина, гид его бросил на высоте 7900 м. Альпинист отправил сигнал SOS представителям компании, но его просьбы, как он утверждает, проигнорировали. Затем ему пообещали подмогу, но никто не появился.

Россиянин спускался в одиночку и отморозил все пальцы на левой руке. Две недели он провёл в больнице, ему ампутировали пальцы. Мужчина обратился в суд.

Руководство Makalu Adventure заявило, что турист сам отказался спускаться вместе с гидом, а шерпы не смогли помочь ему из-за плохой погоды.

Началось судебное разбирательство и расследование.