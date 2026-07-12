Россияне устроили массовую драку со стрельбой

Полиция Башкирии проводит проверку по факту конфликта со стрельбой, который произошел на территории одной из баз отдыха в Кировском районе города Уфы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

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По данным правоохранителей, у одного из посетителей базы отдыха вспыхнула ссора с группой граждан. В ходе потасовки мужчина нанес одному из своих оппонентов телесные повреждения, после чего произвел выстрел.

Предварительно установлено, что для этого он использовал аэрозольный газовый пистолет.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего для принятия дальнейшего процессуального решения.

Ранее сообщалось, что житель Владивостока, угрожавший прохожей пневматическим оружием, записал видеообращение с извинениями.