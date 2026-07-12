Найдено тело второй пропавшей после катания на сапе женщины
Спасатели обнаружили тело второй пропавшей после катания на сапе женщины в Ленобласти, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС региона.
Ранее уточнялось, что две женщины без спасательных жилетов катались на сапе в акватории Финского залива, когда на регион обрушилась непогода. Тело одной из женщин было обнаружено в субботу, поиски второй продолжились.
В воскресенье стало известно, что тело второй женщины обнаружили спасатели ПСП Красная горка. Погибшую извлекли из воды, доставляют на берег для передачи сотрудниками полиции.
Также сообщалось, что в Ленобласти после мощных гроз без света остались 42 тысячи человек.