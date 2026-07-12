На трассе в Кемеровской области загорелся бензовоз

На трассе в Кемеровском муниципальном округе загорелся тягач с цистерной. Взрыва цистерны с дизтопливом удалось избежать благодаря действиям спасателей. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, пожар локализовали.

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Бензовоз MAN загорелся на 346-м километре трассы Р-255 "Сибирь". Сигнал о пожаре поступил в оперативные службы в 10.02 по местному времени 12 июля. Когда первые расчеты прибыли на место происшествия, тягач был полностью охвачен огнем, стоял столб черного дыма, существовала угрозы взрыва цистерны.

Спустя час пожар удалось локализовать. Причина и ущерб устанавливаются. Никто не пострадал.

К тушению привлекались 15 сотрудников МЧС России и четыре единицы техники.