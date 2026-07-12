Родные погибших в Карелии туристов обратились к Бастрыкину

Близкие туристов из Волгограда, погибших во время похода по Белому морю, требуют наказать организатора экспедиции. Несмотря на то, что следствие дважды отказывало в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия состава преступления, родственники обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и заручились поддержкой известного адвоката Виталия Григорьева.

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Напомним, трагедия произошла 20 июля прошлого года. Группа выходцев из Волгограда отправилась от архипелага Кузова в сторону Соловецкого острова. Из-за ухудшения погоды туристы приняли решение вернуться, разделившись на парные байдарки.

Четверым удалось самостоятельно добраться до разных островов гряды, откуда двоих эвакуировали специалисты МЧС, а еще двух — вертолет Ми-8. Трое участников похода — Валерия Пужняк, Владимир Бондарев и Виктор Зузанов — пропали без вести; позже их тела были найдены в море.

Следственные органы Республики Карелия провели проверку и вынесли постановление об отказе в возбуждении дела против организатора. Однако адвокат Виталий Григорьев намерен добиться пересмотра этого решения. По его словам, выводы следствия сделаны преждевременно.

В настоящее время юрист подал жалобу в Генеральную прокуратуру с требованием отменить постановление о прекращении уголовного производства.

Стоит отметить, что после первого обращения родственников Александр Бастрыкин давал поручение возбудить дело, однако затем оно вновь было закрыто «в связи с отсутствием в действиях организатора экспедиции состава преступления».

Ранее сообщалось, что в Юго-Восточной Азии зафиксирована новая схема торговли людьми, жертвами которой становятся родственники пропавших туристов. Преступные группировки начали использовать потоковый метод: сначала они заманивают молодых людей в мошеннические колл-центры (скам-бизнес) в Таиланде или Мьянме под предлогом высокооплачиваемой работы, а затем вынуждают их вызывать своих родителей на помощь.