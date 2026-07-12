Житель Перми в бинокль следит за девушками из соседних домов

Жительницы Перми жалуются на мужчину, который в бинокль следит за девушками из соседних домов. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщили «Осторожно, новости» со ссылкой на горожанку.

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По словам девушки, около недели назад ее соседка рассказала о мужчине, который наблюдает за ней из окна дома с помощью бинокля. Также жильцы отметили, что неизвестный следит за девушками каждый день.

— Я тоже его спалила прямо в начале его наблюдения, как он окно открывал и усаживался с биноклем (...) он сразу спрятался и окно закрыл, — рассказала уроженка Перми.

Она добавила, что заявление в полицию пока не подавала, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Ранее мужчина с телефоном в одном из соляриев Ростова-на-Дону пробрался за клиенткой в кабинку и начал за ней наблюдать. Незнакомец, который зашел следом за девушкой в кабинку солярия, выскочил оттуда после того, как она закричала. Девушка написала заявление в полицию.