В лесу нашли мертвым пропавшего российского грибника

Трагически завершилась поисковая операция в Свердловской области. В лесах под Сухим Логом обнаружено тело 77-летнего мужчины из села Филатовского. Пенсионер ушел за грибами еще 6 июля, а информация о его гибели поступила 10-го числа.

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По данным поисковиков, пенсионер отправился на тихую охоту ранним утром в субботу. До леса его довезла супруга. Они договорились созвониться через два часа, чтобы женщина забрала мужа с того же места, однако вызова не последовало — как выяснилось позже, пожилой человек оставил мобильный телефон дома. С собой у него были лишь перочинный нож, сигареты и зажигалка.

Когда стало ясно, что россиянин пропал, жена обратилась в полицию, а 8 июля к розыскам подключились волонтеры. На местности работали 15 добровольцев, сотрудники правоохранительных органов, МЧС и местные жители. За ночь поисковики преодолели более 30 километров пересеченной местности, но найти мужчину не смогли.

9 июля к операции присоединились специалисты другого посикового отряда. Добровольцы тщательно обследовали лесные тропы, овраги и завалы деревьев, однако их усилия также не дали результата. Утром 10 июля пенсионера нашли мертвым.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону, криминального следа в смерти мужчины нет, телесных повреждений на теле погибшего не обнаружено.

По факту случившегося проводится доследственная проверка для установления точной причины смерти.

Ранее сообщалось, что в Юго-Восточной Азии зафиксирована новая схема торговли людьми, жертвами которой становятся родственники пропавших туристов. Преступные группировки начали использовать потоковый метод: сначала они заманивают молодых людей в мошеннические колл-центры (скам-бизнес) в Таиланде или Мьянме под предлогом высокооплачиваемой работы, а затем вынуждают их вызывать своих родителей на помощь.